Dati Covid: 30.239 positivi e 32 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 30.239 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di sabato 15 ottobre 2022i, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 32, contro le 73 di sabato. Il tasso di positività è 17,1% (sabato era 18.06%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 175.985, contro i 215.672 del giorno precedente. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.099.983, indical'aggiornamento del ministero della Salute. Sono stazionari a 252 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 23, (contro i 46 di sabato). I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.715, ossia 123 in più rispetto ai 6.592 di sabato. Gli attualmente positivi sono 553.014. Dimessi e guariti sono22.368.981, mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati177.988.

Veneto, calo nuovi contagi, 3.751 nelle ultime 24 ore - Rallenta il trend di crescita dei nuovi contagi Covid in Veneto, 3.751 nelle ultime 24 ore rispetto ai 5.104 di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione, che segnala anche una vittima. Il totale delle persone colpite dal'infezione dall'inizio della pandemia sale a 2.361.232, quello dei decessi a 15.574. Gli attuali positivi sono 64.770 (-1,873). Si ferma anche la tendenza al rialzo dei ricoveri ospedalieri registrata negli ultimi giorni: oggi sono 962 (+1) i malati nei reparti di area medica, e 42, dato stazionario, quelli in terapia intensiva.

Toscana, nessun decesso, 1.664 nuovi casi - Nessun decesso per Covid nelle 24 ore in Toscana, nel mese di ottobre è la terza volta che il report giornaliero della Regione registra questo dato. Anche nel mese di settembre c'erano stati tre cicli di 24 ore senza decessi causati dalla pandemia. Con questo ultimo rilevamento le vittime in Toscana restano 10.871 dall'inizio, così suddivise per aree: 3.424 nella Città metropolitana di Firenze, 885 in provincia di Prato, 977 in quella di Pistoia, 688 a Massa Carrara, 1.017 a Lucca, 1.220 a Pisa, 817 a Livorno, 702 ad Arezzo, 580 a Siena, 405 a Grosseto. Vanno aggiunte 156 persone decedute sul suolo toscano ma residenti fuori regione. I nuovi casi delle 24 ore sono 1.664 di cui 321 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.343 rilevati con test antigenico. Il rapporto positivi/tamponi è sceso nettamente al 14,48%, il giorno precedente era del 18,8%. Gli ultimi casi giornalieri portano a 1.441.940 il totale delle positività riscontrate dall'inizio della pandemia (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono dello 0,1% sul totale e raggiungono quota 1.380.577 (95,7% dei casi totali). I guariti, in base al tampone negativo, sono stati 1.516 nelle 24 ore. I positivi attuali in Toscana sono ora 50.492, in lieve risalita del +0,3% rispetto a ieri. Tra loro, 457 sono ricoverati in ospedale (-6 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 16 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite). Le altre 50.035 persone positive sono in isolamento a casa "perché - sostiene la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+154 persone su ieri, pari al +0,3%).



In Emilia-Romagna altri 3.276 casi e due morti - Sono 3.276 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di circa 10mila tamponi fatti. Ci sono altri due morti: si tratta di un uomo di 97 anni in provincia di Reggio Emilia e uno di 93 nel Parmense. I casi attivi sono stabili poco sotto i 46mila, il 97,7% di loro è in isolamento domiciliare. In leggera crescita i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 35 pazienti, due in più di ieri, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 986 (+32).

In Abruzzo 702 nuovi casi, aumentano i ricoveri - Sono 702 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 25 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.085 tamponi molecolari e 4.260 test antigenici. Non si registrano decessi recenti. In aumento i ricoveri. Gli attualmente positivi sono 18.295 (+329): 178 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica (+10) e 5 sono in terapia intensiva (-1). I guariti sono 554.363 (+373). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (145), Chieti (207), Pescara (184), Teramo (141), fuori regione (6), in accertamento (19).

Nel Lazio 2.738 nuovi casi, rapporto è al 17,5% - "Oggi nel Lazio su 2.164 tamponi molecolari e 13.438 tamponi antigenici per un totale di 15.602 tamponi, si registrano 2.738 nuovi casi positivi (-551), sono 1 i decessi (-3), 572 i ricoverati (+24), 39 le terapie intensive (-1) e +1.133 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.482.". Lo rende noto l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Nuovo aumento dei ricoverati in Umbria, sono 193 - Nuovo aumento dei ricoverati Covid in Umbria, 193, dei quali 118 in area medica e uno in terapia intensiva, secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 16 ottobre. Sono 11 in più rispetto a sabato, con un aumento del 10,4 per cento su base settimanale. I nuovi contagi accertati sono 734, i guariti 945 e si registrano altri due decessi, 2.154 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi passano da 8.460 a 8.247. Sono stati analizzati 3.780 tamponi, tra test antigenici e molecolari, dai quali emerge un tasso di positività del 19,42 per cento. Era 24,6 sabato e 24 per cento domenica della scorsa settimana.