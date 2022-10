Scompenso cardiaco, campagna sensibilizzazione in 24 città

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - È partito il 29 settembre dal Policlinico Tor Vergata di Roma il camper-ambulatorio dell'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (Aisc) che nelle prossime settimane attraverserà l'Italia per fornire informazioni sullo scompenso cardiaco e per offrire visite gratuite ai cittadini.

"Le campagne di awareness che intercettano i cittadini sul territorio, nella loro quotidianità, nei luoghi di lavoro e di vita si sono rivelate molto gradite e hanno un ruolo fondamentale al fine non solo di migliorare la consapevolezza delle persone che ogni giorno si trovano a fronteggiare questa patologia, ma anche per promuovere una maggiore conoscenza nella popolazione generale allo scopo di intercettare la malattia nella sua fase iniziale e migliorarne la prognosi", ha detto Salvatore Di Somma, direttore del comitato scientifico Aisc.

Il camper raggiungerà Firenze, Bologna, Brescia, Tradate, Pavia, Como, Chivasso, Treviso, Jesi, Bari, Matera, Vieste, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Palermo, Telese Terme per tornare il 20 ottobre a Roma.

"Purtroppo, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora una della prima cause di decesso al mondo e anche in Italia. Ma, per fortuna, sappiamo anche che è possibile prevenire l'80% degli eventi cardiovascolari con un'adeguata azione di prevenzione e informazione", ha affermato Chiara Gnocchi, Head of Country Communications and Patient Engagement di Novartis Italia. (ANSA).