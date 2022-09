Oms, il mondo mai così vicino alla fine della pandemia

Il mondo non è mai stato in una posizione migliore per porre fine alla pandemia di Covid-19, che ha ucciso milioni di persone dalla fine del 2019. Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia", ha detto il Tedros in conferenza stampa, avvertendo tuttavia: "Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano".