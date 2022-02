Tumori: Farmindustria, 1300 progetti in sviluppo nel mondo

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Sono oltre 1.300 i progetti in sviluppo nel mondo nel settore oncologico". Lo afferma Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, in occasione del World Cancer Day, sottolineando che l'oncologia è "la prima area di ricerca a livello globale, con una pipeline indirizzata a più di 40 tipologie di tumore e con terapie sempre più mirate e personalizzate".

E anche in Italia, rileva Scaccabarozzi, "è al primo posto per numero di sperimentazioni cliniche autorizzate. Infatti, secondo gli ultimi dati Aifa, i trial nell'area neoplasie nel 2019 sono stati 268 (il 40% del totale)". Risultati importanti che testimoniano da una parte, spiega, "il grande sforzo delle imprese del farmaco, dall'altra la presenza di un ecosistema di ricerca - dai centri clinici alle Università - di assoluto valore. Puntare sulle Life Sciences e su un rodato e collaborativo network pubblico-privato può rappresentare una carta vincente per dare il giusto peso a un settore strategico come quello della salute". E servirà, conclude, "anche ad attrarre sempre nuovi investimenti, considerando che tra il 2020 e il 2026 saranno spesi in R&S nel mondo 1.600 miliardi di dollari". (ANSA).