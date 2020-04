Coronavirus:crowdfunding Siaarti,40mila euro in mascherine

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Oltre 40mila euro raccolti e "trasformati" in Dispositivi di protezione individuale (Dpi) distribuiti verso le Unità di Crisi regionali: questo il risultato dei primi dieci giorni di crowdfunding in periodo di emergenza Covid-19 da parte della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti).

Dall'inizio di aprile la Società degli anestesisti e rianimatori (in collaborazione con l'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica) ha avviato un'azione di raccolta fondi in coincidenza con il momento più critico dell'emergenza, che si sta realizzando tramite due canali sicuri (la piattaforma Gofundme e donazioni dirette dal sito Siaarti, http://www.siaarti.it/News/donazioni-siaarti-covid19.aspx) e proposta con il claim "We.Care: prendiamoci cura di chi ha a cuore la nostra salute". "L'emergenza Covid-19 - evidenzia Flavia Petrini, presidente Siaarti- ha reso più che mai necessario che ciascuno contribuisca come può a sostenere lo sforzo degli anestesisti-rianimatori e di tutti gli operatori sanitari impegnati in questi giorni nelle aree più colpite del paese. Il nostro I Care si è così trasformato in We Care, perché tutti dobbiamo avere a cuore e possiamo sostenere le persone colpite più duramente dal Covid-19, ed anche i medici e tutti gli operatori che se ne stanno prendendo cura. E tanti italiani - e voglio ringraziarli tutti - hanno immediatamente creduto nella nostra semplice iniziativa". La somma raccolta è stata tramutata in una fornitura di 10.000 mascherine FFP2 (per esposizione a rischio medio di contagio da agenti patogeni) e 3180 mascherine FFP3 (per esposizione a rischio alto): i quantitativi sono stati già inviati alle unità di crisi della protezione civile di Friuli, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre le altre regioni saranno coperte con i prossimi fondi.(ANSA).