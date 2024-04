Il mondo si illumina di blu per il Parkinson, domani 11 aprile in occasione della giornata mondiale dedicata a questa malattia neurodegenerativa, lenta ma progressiva, che coinvolge il controllo dei movimenti e l'equilibrio.

Oltre 300 città aderiranno all'iniziativa #sparkthenight, che illuminerà oltre 300 edifici iconici, ponti, torri e monumenti in una vibrante tonalità blu. Tra questi, l'Empire State Building, un emblema dello skyline di New York City, la Royal Australian Mint e tesori canadesi come BC Place e Science World a Vancouver ma anche in Italia la Mole Antonelliana di Torino. Il simbolo della giornata mondiale è proprio una scintilla (spark appunto), ispirata al neurotrasmettitore dopamina, fondamentale per la funzione motoria, l'umore e il processo decisionale e centrale nella malattia.

Un simbolo che serve anche per 'fare luce' sulla malattia in occasione della giornata dedicata. Diamo il via a un'estate di sport è il messaggio pieno di energia che arriva da Parkinson Europe, che riunisce le associazioni europee.

L'obiettivo è far conoscere i benefici dell'attività fisica per le persone con Parkinson, in termini di migliore gestione dei sintomi, aumento della fiducia nelle proprie capacità e possibilità di fare nuove amicizie. Cogliendo l'occasione che arriva da un'estate di grandi eventi sportivi, come le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. Saranno diffusi consigli utili su come attivarsi e sugli esercizi, esplorando vari sport che vanno dal calcio camminato al ping pong fino alla vela, alla danza e al sollevamento pesi.

Nel nostro Paese, dove le persone con Parkinson sono 250mila, sono previste varie iniziative sul territorio, da webinar a visite fisiatriche gratuite.



