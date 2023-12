Locatelli, 'ogni persona ha un talento e un valore inestimabile'

"Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle Persone con Disabilità (che ricorre domani ndr), ho avuto il piacere di pranzare alla trattoria de Gli Amici in Piazza Sant'Egidio, a Roma. Qui si promuove l'inclusione lavorativa con gusto, passione e tanta allegria! Il menù della tradizione romana è strepitoso e Maurizio vi potrà consigliare dell'ottimo vino da abbinare. Tutti i ragazzi vi suggeriranno primi, secondi, contorni e buonissimi dolci per soddisfare ogni vostro desiderio. Ogni persona ha un talento e un valore inestimabile. Ricordiamolo sempre!" . Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

Video La ministra Locatelli pranza alla 'Trattoria de Gli Amici' a Roma

