Disabilità: Salvini-Locatelli, tavolo tecnico per i trasporti

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli hanno firmato il decreto per l'istituzione del Tavolo tecnico di lavoro per migliorare la mobilità e l'accessibilità del sistema dei trasporti. Il Tavolo, che avrà la durata di sei mesi, si occuperà - spiega una nota - di approfondire le problematiche nei diversi settori dei trasporti pubblici e privati per garantire un miglioramento dei servizi per le persone con disabilità.

"Migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei mezzi di trasporto è il primo passo per favorire l'inclusione e la partecipazione alla vita lavorativa, sociale e relazionale delle persone con disabilità - spiegano i ministri Salvini e Locatelli -. È necessario lavorare su proposte che possano essere affrontate subito, altre nel medio periodo e alcune sulle quali ragionare a più ampia scadenza per agire sulla progettazione degli stessi mezzi e delle stazioni ferroviarie, portuali e aeroportuali, nonché su nuove e più agili modalità di acquisto dei servizi. Dobbiamo affrontare il tema immediatamente coinvolgendo i rappresentanti del mondo della disabilità e tutti gli stakeholder che si occupano dei servizi aerei, ferroviari, su gomma, su acqua e anche nei diversi contesti territoriali. Il tema dell'accessibilità ai trasporti e il rispetto del diritto alla mobilità in autonomia toccano da vicino la vita di tante famiglie ed è arrivato il momento di dare risposte concrete, e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, intendiamo dare - concludono - un segnale di azione condivisa ed efficace".





