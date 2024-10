Un concerto del pianista Nesi con sola mano sinistra per la ricerca sul Parkinson

A "Musica in Fabbrica" di Prato si terrà un concerto di Giovanni Nesi per finanziare la ricerca contro il Parkinson e la Distonia. L'evento è previsto il prossimo 12 ottobre alle ore 18.00 presso la Rifinizione Nuove Fibre.

Giovanni Nesi, pianista che si trova a vivere in prima persona la sfida contro la distonia focale, terrà un recital per sola mano sinistra. Il ricavato, spiega una nota, sarà interamente destinato alla Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia per un progetto di ricerca e assistenza per la malattia di Parkinson e le Distonie.

Giovanni Nesi, pianista acclamato a livello internazionale, affronta da alcuni anni la sfida della distonia focale, una condizione neurologica che limita il controllo della mano destra. Nonostante questa difficoltà, Nesi ha continuato a brillare nel panorama musicale mondiale, esibendosi e pubblicando dischi con la sola mano sinistra, diventando così una fonte di ispirazione per molti. Il concerto di Giovanni Nesi, con musiche di Bach, Scriabin, Schumann, Bellini, Puccini e presentato dal critico musicale Gregorio Moppi, non sarà solo un'opportunità per assistere a un'esibizione di alto livello artistico, ma anche un'occasione per sostenere una causa di grande rilevanza. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus, e i fondi raccolti saranno destinati alla creazione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale specifico per le Distonie e per finanziare il primo progetto di ricerca genetica clinica rivolto alle persone con malattia di Parkinson con esordio precoce e/o familiarità e Distonie focali presso il Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato.



