Borracce, scelta eco e conveniente: le regole per un uso sicuro

Mantenersi ben idratati è fondamentale per la salute. Lo è ancora di più in estate, poiché con il caldo si tende a sudare di più e a perdere più liquidi.

Usare le borracce, invece che le bottiglie usa e getta, può essere una scelta ecologica e conveniente. Tuttavia, per garantire la sicurezza, l'igiene e la qualità dell'acqua è necessario adottare alcuni accorgimenti, ricorda il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) dell'Istituto Superiore di Sanità.



Soprattutto in estate, con le temperature elevate, è bene cambiare spesso l'acqua: almeno ogni 4-5 ore. Mai riempire la borraccia per utilizzarla oltre le 24 ore, ricorda l'Iss Prima di i riempirla, è bene sciacquare la borraccia con due o tre lavaggi. Se lo si sta facendo a casa, l'acqua residua e quella dei lavaggi può essere destinata per il giardino o l'igiene domestica.

Tenere sempre a mente che, bevendo, noi stessi possiamo contaminare l'acqua contenuta nella borraccia. Occorre quindi porre particolare attenzione all'uso promiscuo.



È inoltre bene ricordarsi di non lasciare la borraccia sotto il sole o comunque ad elevate temperature. Quando si è in spiaggia, per esempio, è opportuno conservarla all'interno di una borsa termica o sotto l'ombrellone.



Se possibile, è preferibile utilizzare una borraccia termica, che è progettata per mantenere l'acqua fresca più a lungo.

Particolare attenzione, bisogna poi prestare all'igiene della borraccia. Deve essere lavata una volta al giorno, utilizzando uno scovolino di plastica e il normale detersivo per i piatti e sciacquata con acqua fresca corrente. Se non ci sono controindicazioni specifiche, è preferibile lavare la borraccia in lavastoviglie. Non sottovalutare la pulizia di tappi e guarnizioni: sono le parti più a contatto con il collo della borraccia dove poggiamo le labbra durante l'uso. Pertanto, una mancata o scarsa pulizia di questi accessori potrebbe contaminare una borraccia perfettamente pulita e rendere non igienico il suo contenuto. È necessario quindi lavarli periodicamente (mai oltre una settimana) preferibilmente in lavastoviglie o con il normale detersivo per i piatti e sciacquarli con acqua fresca corrente.



Infine, per togliere gli odori che possono formarsi con il tempo basta versare nella borraccia acqua calda e un cucchiaino di bicarbonato; chiuderla, agitare, e lasciarla riposare per alcune ore (meglio una notte); poi svuotarla e sciacquarla con acqua fresca corrente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA