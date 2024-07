Solo 10% degli anziani con vaccino Covid, 50% con anti-influenza

Nell'ultima campagna di vaccinazione contro Covid-19, si è vaccinato solo il 10,2% degli over 60, con valori compresi tra il 19,2% della Toscana e l'1,8% della Sicilia. La campagna antinfluenzale tra gli over 65, invece, secondo le prime rilevazione, non ha raggiunto il 50%.

Sono alcuni dei dati presentati questa mattina nel corso dell'evento "Politiche di immunizzazione dei soggetti adulti e fragili: dalla promozione della buona salute al contrasto dell'AMR", realizzato da The European House-Ambrosetti con il contributo non condizionante di Pfizer, che ha posto l'attenzione sull'importanza delle vaccinazioni soprattutto nelle persone anziane.

"L'invecchiamento della popolazione e i progressi della medicina hanno aumentato il numero di soggetti fragili e quindi predisposti alle infezioni", ha affermato Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). "In questa popolazione gli interventi di prevenzione, primi tra tutti le vaccinazioni, rappresentano un efficace strumento per ridurre il rischio di infezioni".

Tuttavia, "nel nostro Paese stiamo assistendo ad una disaffezione importante alle pratiche vaccinali con una riduzione importante delle coperture per molti virus respiratori", ha sottolineato la presidente della Società Italiana d'Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) Roberta Siliquini.

Da qui l'invito a Governo e Regioni a rafforzare le politiche vaccinali, intervenendo sull'organizzazione, per esempio aggiornando costantemente il calendario vaccinale e completando l'anagrafe vaccinale, investendo in comunicazione e aumentando le risorse economiche. "Per le sole vaccinazioni dell'adulto, per ogni euro investito il Paese ne recupererebbe 19 nel caso di raggiungimento degli obiettivi di copertura previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale", ha precisato Rossana Bubbico, senior consultant della Practice Healthcare di The European House-Ambrosetti.



