Intensive pediatriche carenti, mancano più di 4 posti su 10

L'Italia ha attualmente una carenza di posti letto in terapia intensiva pediatrica, pari al 44,4% di quello che dovrebbe essere lo standard in base alle indicazioni scientifiche sui fabbisogni di assistenza. La mappa delle rianimazioni per gli under 18 in Italia è pubblicata in un documento di esperti italiani che operano nei principali centri pediatrici italiani (Carmelo Minardi Giorgio Conti, Andrea Moscatelli, Simonetta Tesoro e Leonardo Bussolin) sulla rivista The Lancet.

"Dovremmo garantire che ogni bambino con un grave problema medico possa beneficiare della massima qualità delle cure, indipendentemente dal luogo geografico in cui vive", scrivono nello studio di analisi della situazione nel nostro paese.

Gli standard europei suggeriscono un letto ogni 20.000-30.000 bambini. Il rapporto tra i letti e il numero di persone di età pari o inferiore a 18 anni nei paesi europei varia ampiamente (0,5-11,7 letti per 100 000 bambini di età compresa tra 1 e 18 anni). Ad esempio, in Germania la disponibilità di letti è di uno ogni 20 000 persone di età fino a 18 anni.

Ma in Italia, il numero di letti è solo 273 per 9 milioni e 788.622 pazienti di età compresa tra 1 e 18 anni; questo numero dà un rapporto di un letto ogni 35.856 pazienti, che è lontano dallo standard raccomandato.

"Il caso della Sardegna illustra bene questo problema. Nonostante l'isolamento geografico dal resto della penisola italiana, la regione non dispone di un solo posto letto in terapia intensiva pediatrica. Questa assenza di adeguati servizi di terapia intensiva pediatrica è preoccupante, soprattutto considerando le potenziali difficoltà nel trasferire i bambini gravemente malati alle PICU situate nel resto del Paese".

Nel dettaglio 16 regioni in Italia hanno meno del 25% dei posti letto raccomandati dagli standard europei. La carenza di posti letto nelle macroaree italiane è del 67,3% al Sud, del 42,3% al Nord e del 2,2 % al centro. "Questo scarso accesso alle strutture di terapia intensiva mette i bambini di queste regioni in grave svantaggio quando sono necessarie cure mediche tempestive per emergenze potenzialmente letali". Gli interventi proposti dagli esperti consistono in un aumento del numero di letti, un miglioramento della distribuzione geografica dei letti in tutto il paese.

Secondo la letteratura scientifica, infatti, un sistema di terapia intensiva efficiente non dovrebbe essere sovraffollato e dovrebbe avere un tasso di occupazione target dell'85% per un funzionamento ottimale. L'unità dovrebbe inoltre avere sufficiente flessibilità per gestire un afflusso eccezionalmente elevato di pazienti in caso di vittime di massa, epidemie stagionali, pandemie o aumenti transitori della popolazione legati al turismo.



