I premi di Atena 2023 assegnati a Casellati, Garattini e Lo Schiavo

Atena Donna la fondazione all'interno di Atena, dedicata alla salute femminile e presieduta da Carla Vittoria Maira, compie 10 anni e anche quest'anno nell'ambito di un convegno scientifico che si svolgerà in Campidoglio il 6 giugno, saranno assegnati i riconoscimenti a personalita' del mondo della scienza e della società. Il Premio Atena Donna 2023 sarà consegnato al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna eletta presidente del Senato; il Premio speciale 10 anni Atena Donna al Premio Oscar Francesca Lo Schiavo, tre volte premio Oscar per la scenografia, "esempio per tutte le donne per aver saputo raggiungere incredibili traguardi anche a livello internazionale"; il Premio Roma 2023 per la ricerca a Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri"; il Premio Atenainnova alla oncoematologa e ricercatrice Francesca del Bufalo.

All'assegnazione dei riconoscimenti seguirà una riflessione scientifica sull'intelligenza artificiale dal titolo "Dialogo su pensieri e algoritmi". Si confronteranno su questo tema Giulio Maira, fondatore e presidente della Fondazione Atena, e Silvia Calandrelli, direttore di RAI Cultura ed Educational.

"Indagheremo un tema particolarmente affascinante ed estremamente attuale: l'Intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e la nostra vita non sarebbe più possibile senza, anche se il cervello umano, capace di emozioni, creatività e coscienza, rimane insuperabile - spiega il professor Maira - ma è necessario che l'Intelligenza artificiale si inserisca nella nostra vita senza stravolgerla ma preservando l'equilibrio complessivo del mondo e la libertà e la dignità dell'uomo". "La RAI, da sempre attenta all'innovazione tecnologica, può aiutare a fornire le competenze necessarie a capire su quali basi funzionino i sistemi di intelligenza artificiale di oggi, in quali direzioni si stiano evolvendo, quali siano le opportunità e i pericoli ad essi collegati. Di intelligenze artificiali si parla molto - sottolinea Calandrelli - ma l'attenzione mediatica sul tema non basta, serve anche la qualità del dibattito. È proprio su questo aspetto che RAI Cultura cerca di lavorare e continuerà a lavorare in futuro". All'iniziativa è stato concesso anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Lazio e di Roma Capitale.

La Fondazione Atena, costituita nel 2001 dal professor Maira con l'obiettivo di promuovere le ricerche e di diffondere le conoscenze nell'ambito delle Neuroscienze, sta sviluppando lo studio di una terapia innovativa per la cura dei tumori cerebrali maligni, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Gemelli.

Atena Donna, lo spazio dedicato alla salute femminile all'interno della Fondazione, ha continuato anche gli incontri nelle carceri d'Italia, gli ultimi nei giorni scorsi a San Vittore di Milano offrendo screening cardiologici gratuiti grazie alla collaborazione della professoressa Patrizia Presbitero e appuntamenti di prevenzione ginecologica con la dottoressa Daniela Botta.