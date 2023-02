Covid: Iss, in discesa Rt, incidenza e ricoveri

Continuano a scendere secondo quanto rivela il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, tutti gli indicatori della presenza del Covid in Italia. In calo l'incidenza settimanale a livello nazionale: 58 ogni 100.000 abitanti (27/01/2023 -02/02/2023) rispetto a 65 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 11 -24 gennaio 2023, l'Rt è stato pari a 0,68, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era 0,73) e sotto la soglia epidemica. L'occupazione in terapia intensiva è in calo al 1,8% (al 2 febbraio) rispetto al 2,1% del 26 gennaio) e le aree mediche scendono al 5,8% (al 02 febbraio) rispetto al 6,4%.

Solo la provincia autonoma di Bolzano è classificata a rischio alto ai sensi del DM del 30 aprile 2020, per "molteplici allerte di resilienza" secondo le tabelle che ANSA ha potuto visionare del monitoraggio settimana Iss-Ministero della Salute. Due sono invece le regioni a rischio moderato e sono la Puglia e la Toscana. Le altre diciotto sono classificate a rischio basso. Dieci Regioni/PPAA riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni/PPAA riportano molteplici allerte di resilienza.