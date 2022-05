In vela nel Mediterraneo per informare sulle malattie rare

(ANSA) - NAPOLI - Due imbarcazioni a vela partiranno da Torre Annunziata (Napoli) per dirigersi a Marsiglia: un percorso con varie tappe, ognuna delle quali sarà l'occasione per iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema delle malattie rare. È stato presentato questa mattina, nell'Auditorium della Regione Campania, il progetto "Issiamo le vele! Vento in poppa per la Ricerca #thinkrare", campagna di informazione attuata dalla Direzione Generale della Tutela della Salute e il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, in collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e la delegazione della Lega Navale Italiana di Torre Annunziata e con il supporto di Motore Sanità.

Il numero di Malattie Rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che cresce con l'avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Si parla del 6-8% della popolazione, milioni di persone in Italia e addirittura decine di milioni in tutta Europa.

La possibilità di attuare interventi terapeutici in fase iniziale può migliorare sensibilmente lo stato di salute e la qualità di vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale promuovere la conoscenza e la diagnosi precoce per queste patologie.

L'iniziativa prevede la partenza di due imbarcazioni a vela, condotte in solitario, che dal porto di Torre Annunziata arriveranno a Marsiglia dopo circa 20 tappe tra cui Roma, Livorno e Genova (grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, Toscana e Liguria). La traversata, dal 6 giugno al 7 luglio, sarà affiancata da diverse iniziative e incontri, in occasione delle soste nei porti, che puntino a promuovere la ricerca sulle malattie rare. (ANSA).