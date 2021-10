Sanità:nasce rivista con articoli scientifici internazionali

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - Una selezione dei migliori articoli scientifici, tradotti in italiano, seguendo il modello di 'Internazionale' in Italia o di 'Courrier International' in Francia. Qualcosa che potesse offrire ai professionisti sanitari, e non solo, alcuni dei migliori contenuti tratti dalla ricerca scientifica globale, con la praticità della traduzione in italiano e il valore aggiunto dei crediti per la formazione sanitaria.

Si chiama 'Ebookecm Journal' e l'ha pubblicata in queste settimane ebookecm.it, il primo portale in Itala - nato in Sardegna - specializzato in editoria digitale con accreditamento ECM (educazione continua in medicina) che dal 2011 si rivolge ad oltre 1 milione di professionisti/e della salute.

Il primo numero dell'Ebookecm Journal tratta di un tema di forte attualità: "Oltre la pandemia di COVID-19: effetti neuro-psicologici e psicosociali". E poiché lo Staff di ebookecm.it è costituito soprattutto da psicologi (prima ancora che da formatori o editori), questo tema è apparso rilevante in maniera trasversale per tutte le discipline sanitarie e al contempo sottorappresentato nella diffusione dell'informazione scientifica e nel dibattito pubblico. La rivista è accreditata con 25 ECM per tutte le professioni sanitarie ed è disponibile per la consultazione gratuita (ma senza crediti) all'indirizzo: https://www.ebookecm.it/corsiecm-fad/ebookecm-journal-n-1---oltr e-la-pandemia-di-covid-19-358.html Gli articoli presenti in questo numero sono tratti da Journal of Clinical Investigation, Psychological Medicine, Frontiers in Immunology, Frontiers in aging neuro science, PeerJ, Fontiers in Public Health, International Journal of Environmental Research and Public Health e tanti altri. (ANSA).