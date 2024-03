Oblio oncologico, in arrivo i decreti attuativi della legge

Nuovo passo avanti per la legge sull'oblio oncologico, approvata lo scorso dicembre. I decreti attuativi, indispensabile per l'applicazione e la definizione delle nuove norme, sono infatti in dirittura d'arrivo. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Saverio Cinieri, in occasione del Forum per la presentazione della nuova pagina FOCUS TUMORE di ANSA, in collaborazione con Aiom.

"La legge è stata approvata - ha affermato Cinieri - ma mancavano i decreti attuativi. Ora sono imminenti e questo consentirà di dare piena applicazione alle nuove norme grazie alle quali i pazienti guariti da un tumore si vedono finalmente riconosciuto il diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione di malato oncologico, con ricadute importanti nella vita quotidiana". Una legge "di civiltà - ha aggiunto il direttore della Comunicazione Aiom, Mauro Boldrini - che era attesa da anni in Italia, mentre in molti altri Paesi è già da tempo una realtà".

Proprio per approfondire i temi legati all'Oncologia, dalla ricerca alle conquiste in campo sociale, nasce la nuova pagina di ANSA, FOCUS TUMORE: uno spazio dedicato per parlare di tumori e della ricerca scientifica, ma anche dei bisogni e delle storie dei pazienti. Con interviste ai massimi esperti del settore per fare chiarezza sulle nuove terapie e mettere in guardia anche dal rischio delle fake news, sempre più diffuse soprattutto in rete. "Un'iniziativa che abbiamo promosso in collaborazione con Aiom - afferma il direttore dell'ANSA Luigi Contu - con l'obiettivo di fornire una informazione chiara, corretta e validata scientificamente su un settore così complesso e che ha un enorme impatto sulla vita dei cittadini come è quello dell'oncologia".

