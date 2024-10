Daimler svela in Nordamerica nuova generazione del Cascadia

Il gruppo Daimler Truck ha presentato in Nord America la quinta generazione del suo maxi truck Cascadia. Caratterizzato da linee particolarmente ricercate dal punto di vista aerodinamico e da dispositivi tecnologici avanzati, sia per la sicurezza sia per le gestioni della sua operatività, il mezzo pesante è distribuito localmente con il marchio Freightliner Trucks.

Prodotto a partire da metà 2025 negli impianti statunitensi e messicani del Gruppo tedesco, il nuovo Cascadia dispone, tra l'altro, di quattro sensori radar a corto raggio più avanzati, di un "cervellone" con un sistema di calcolo potenziato e di telecamere di qualità superiore rispetto al passato, per una più efficace azione dei sistemi di sicurezza di guida, dalla frenata automatica di emergenza al controllo elettronico automatico della velocità di crociera, sino al mantenimento del mezzo in corsia.

Al debutto un sistema di frenata intelligente, che permette di rallentare il veicolo con massima efficacia, mantenendo il comfort per le persone in cabina, con vantaggi anche a livello di manutenzione e allungamenti della durata delle pastiglie dei freni.

Gli affinamenti tecnologici succedutisi nel tempo hanno permesso di registrare un taglio dei consumi del 35% fra la prima e la quinta generazione. Il miglioramento dell'aerodinamica dell'ultimo modello ha contribuito da solo a una riduzione dell'1,9% "Sono passati quasi due decenni dal lancio del primo Freightliner Cascadia e, con oltre un milione di unità vendute, è attualmente il camion di Classe 8 più guidato in Nord America - sottolinea John O'Leary, presidente e Ceo di Daimler Truck North America -. Questa nuova versione si basa su un'ampia ricerca di mercato con i nostri concessionari, flotte e conducenti per identificare le loro esigenze. Ecco perché la nuova generazione di Cascadia stabilisce nuovi standard: più sicurezza, maggiore efficienza e una redditività incrementata per i nostri clienti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA