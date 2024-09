Kia Connect con Geotab per la gestione delle flotte

Kia Connect ha avviato una collaborazione con Geotab, leader mondiale dei veicoli connessi e nella gestione delle flotte, per la gestione dei veicoli commerciali leggeri della gamma PBV, acronimo di Platform Beyond Vehicle. Si tratta di una partnership che si avvale di una tecnologia avanzata all’interno del veicolo, di sistemi innovativi, e dell’ottimizzazione del percorso oltre alle funzionalità di guida sicura, per migliorare l'efficienza operativa, la sicurezza e la redditività.

Nello specifico, Geotab fornirà una piattaforma e un'app di gestione della flotta white-label, un'app un'app per i conducenti e l'integrazione dell'infotainment in-vehicle per i PBV di Kia. Ma non è tutto, perché la sinergia tra le parti andrà a inglobare anche funzionalità aggiuntive, tra cui un sistema avanzato di routing EV con raccomandazioni automatiche di sosta per la ricarica e Digital Key 2.0; inoltre, andrà ad integrare i servizi Kia Charge, con contratti di ricarica e gestione della fatturazione, per consentire agli operatori della flotta di visualizzare le fatture secondo le diverse tipologie di ricarica, distinguendo tra pubblica, domestica o in deposito.

Il sistema sarà aperto anche a veicoli di altri marchi consentendone l’integrazione ai gestori delle flotte nella piattaforma, e con il monitoraggio dei dati in tempo reale provenienti da ogni singolo veicolo sarà possibile tenere d’occhio lo stato di efficienza dello stesso andando a ridurre i tempi di fermo e ottimizzandone la manutenzione. “Poiché i PBV di Kia saranno i veicoli commerciali leggeri tecnologicamente più avanzati sul mercato - ha dichiarato Marc Hedrich, presidente di Kia Europa - vogliamo migliorare ogni aspetto dell'esperienza del cliente con una connettività avanzata. Questo si concretizza nel proporre soluzioni software flessibili che consentano una facile integrazione in flotte multi-brand senza la necessità di hardware aggiuntivo”.

