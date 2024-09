IAA, premiati Renault Master e Mercedes eActros 600

È Renault Master il 'Furgone dell'Anno 2025' mentre al Mercedes eActros 600 va il premio di International Truck of the Year 2025. Sono questi i vincitori dei riconoscimenti assegnati dalla giuria International Van Of The Year (IVOTY) nell'ambito dell'IAA di Hannover.

In dettaglio, tra i van ha dominato il Renault Master che è stato eletto all'unanimità da una giuria di esperti in rappresentanza di 25 Paesi europei. "La giuria IVOTY è rimasta impressionata dal nuovo design, ma anche dal livello di innovazione e tecnologia sviluppate sulla nuova gamma Master che si distingue per l'aerodinamica avanzata, la maggior facilità di utilizzo con più efficienza energetica, più spazio, più sicurezza e più comfort - ha sottolineato Jarlath Sweeney, presidente della giuria dell'International Van of the Year Award - . Inoltre, la nuova piattaforma multi-energia consente di montare gruppi motopropulsori diesel, elettrici e a idrogeno.

Tutte caratteristiche che soddisfano i criteri del programma di premiazione. A prova di futuro! Complimenti a Renault per questo successo tutto meritato".

Nuovo Renault Master diventa il quinto veicolo della marca a ricevere questo premio dopo Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY 2002), Kangoo Z.E (IVOTY 2012) e Kangoo Van III (IVOTY 2022).

Sul fronte dei veicoli commerciali pesanti, ad aggiudicarsi il premio di International truck of the year è l'eActros 600 di Mercedes Benz. Nella sua motivazione, la giuria ha messo in evidenza il concetto tecnologico complessivo del truck pesante per il trasporto a lungo raggio, che ha convinto con la sua catena cinematica, l'elevata efficienza energetica e un'autonomia di 500 chilometri senza ricarica intermedia.

Nell'ambito del "European Testing Tour 2024", l'eActros 600 ha completato un percorso in modalità interamente elettrica di oltre 15.000 chilometri che ha attraversato un totale di 22 Paesi con una massa totale della combinazione di 40 tonnellate. In numerose tappe giornaliere del tour sarebbe stato addirittura teoricamente possibile raggiungere un'autonomia di oltre 600 chilometri senza ricarica intermedia. Lungo l'intero percorso i due truck per il trasporto a lungo raggio sono stati caricati esclusivamente presso stazioni di ricarica pubbliche.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti che la giuria abbia scelto il nostro eActros 600 come 'International Truck of the Year 2025' - ha detto Karin Rådström, ceo di Mercedes-Benz Trucks - Quasi tutti i membri della giuria hanno già provato l'eActros 600 sulle strade di tutta Europa, avendo così la possibilità di sperimentare personalmente le prestazioni del veicolo. Oggi è un giorno di orgoglio per i team che hanno lavorato così duramente negli ultimi anni per rendere questo truck leader sul mercato".

Secondo le regole della giuria, il titolo viene assegnato ogni anno al truck che ha fornito il maggiore contributo alle innovazioni nel trasporto su strada in termini di efficienza, emissioni, sicurezza, dinamica di marcia e comfort.

Dall'introduzione dell'International Truck of the Year Award nel 1977, Mercedes-Benz Trucks ha vinto complessivamente dieci volte il titolo.

