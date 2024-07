ID.Buzz al centro della crescita di Vw Veicoli Commerciali

Volkswagen Veicoli Commerciali viaggia con il vento in poppa, sostenuta dalla riconosciuta qualità dei suoi mezzi da trasporto e dal 'salto' di immagine legato al debutto nel 2021 del minibus elettrico ID.Buzz, modello che ha fatto rivivere il mito del Bulli.

"Veniamo da un periodo Covid che è stato molto difficile.

Eravamo in pesanti perdite, quasi 500 milioni di euro - ha dichiarato Michael Obrowski, Cfo e membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen Veicoli Commerciali in un'intervista esclusiva ad ANSA - ma l'anno scorso abbiamo registrato quasi 900 milioni di utile, oltre il 5% in termini di ritorno sulle vendite".

"E naturalmente vogliamo stabilizzare e aumentare ulteriormente questo livello. Siamo consapevoli che i veicoli elettrici non sono ancora allo stesso livello di redditività dei modelli con motore a combustione interna - ha sottolineato Obrowski - ma ci stiamo arrivando".

Si tratta di uno scenario di crescita che (è bene ricordarlo) vede Volkswagen Veicoli Commerciali impegnata in un'importante collaborazione con Ford. "Stiamo lavorando con il Caddy e il rispettivo modello Ford, così come con il Ford Ranger e il Volkswagen Amarok".

"Inoltre alla fine di quest'anno, il nuovo Transporter farà il suo debutto alla fiera IAA Transportation di Hannover, che completerà quello che è un ottimo portafoglio prodotti, molto fresco e sarà una solida base per i nostri obiettivi di vendita".

Sottolineando, come è dovuto dal suo ruolo di responsabile delle finanze, che "dal punto di vista delle vendite, molto buone, avremo solidi livelli di utile durante il primo semestre dell'anno, e usciremo da un secondo semestre impegnativo davanti a noi".

Obrowski ha anche anticipato ad ANSA che il nuovo Transporter "affronterà molti ambiti dei servizi e dei trasporti". Esortato a tornare sul tema dei veicoli commerciali elettrici, Obrowski, ha indicato che "il punto di svolta, quello in cui il rapporto tra veicoli completamente elettrici e veicoli con motore a combustione sarà 50-50, arriverà molto probabilmente alla fine di questo decennio all'inizio del prossimo, a seconda degli studi e degli scenari che considereremo".

Infine, visto che l'incontro si è svolto durante i test drive internazionali della ID.Buzz a passo lungo e del più potente ID.Buzz GTX, Obrowski ha messo ancora una volta in primo piano il valore di questo veicolo elettrico.

"È un modello che si lega alla nostra esperienza del Bulli, che in queste nuove varianti svolgerà sicuramente il ruolo di un veicolo familiare con i suoi sette o sei posti. È ottimo per le famiglie e perfetto per i clienti che attualmente guidano monovolume tradizionali".



