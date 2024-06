Mercedes Vito trasporta il premium anche nei veicoli commerciali

Affidabile ed estremamente versatile: il Mercedes-Benz Vito è da oltre 25 anni uno specialista affermato per l'artigianato, il commercio e l'assistenza. È il professionista versatile tra i furgoni di medie dimensioni con una massa complessiva autorizzata compresa tra 2,8 e 3,2 tonnellate. Recentemente ha subito un facelift che lo rende ancora di più un veicolo commerciale premium. È l'unico modello della sua categoria a essere disponibile in tre lunghezze, con due passi, due sistemi di trazione (trazione posteriore e integrale) e con un carico utile fino a 1.354 chilogrammi. "Il design è sempre stato un importante elemento di differenziazione anche per i veicoli commerciali - aveva affermato Gorden Wagener, chief design officer del Gruppo Mercedes Benz quando fu presentata la nuova gamma Vito nel 2023 -. Quando si tratta di trasportatori, c'è sicuramente molto a che fare con fattori razionali come funzionalità e robustezza.

Ma per noi è molto importante anche la dimensione emotiva.

L'aspetto di un veicolo è strettamente legato alla sua funzione e identità, e quindi anche al marchio. Stile e comfort ne definiscono il carattere. Ed è proprio questo carattere premium che continueremo ad affinare. I nuovi Vito ed eVito lo dimostrano in modo particolarmente evidente".

Esteticamente il Vito sfoggia un nuovo design anteriore, con una griglia prominente, paraurti rivisitato, e fari adattivi a LED Multibeam disponibili a richiesta o di serie, a seconda della versione. L'abitacolo si arricchisce di un display centrale da 10,25 pollici e di un nuovo quadro strumenti con un display a colori da 5,5 pollici. Non mancano nuove bocchette di areazione, per tutti i modelli, oltre ad un volante di nuova generazione con sistema di rilevamento delle mani, e la possibilità di avere un piano di ricarica wireless per lo smartphone. Il comfort è implementato su tutti i furgoni di medie dimensioni dalla funzione di avviamento senza chiave.





Inoltre Vito Tourer, Mixto ed eVito Tourer possono essere dotati, per la prima volta, del portellone posteriore elettrico.

Infine su tutti i modelli commerciali dotati di cambio automatico arriva il freno di stazionamento elettrico.

A livello di connettività, la nuova gamma di veicoli di medie dimensioni per la prima volta è equipaggiata con l'ultima generazione del sistema multimediale Mbux con tanto di funzioni aggiuntive, e l'assistente vocale che si attiva con la fatidica frase "Hey Mercedes". Sia l'eVito che il Vito sono dotati di serie di Attention Assist, Headlight Assist con sensore pioggia, cruise control, Active Brake Assist con funzione di intersezione, Blind Spot Assist, Active Lane Keeping Assist, Intelligent Speed Assist e telecamera per la retromarcia.

Nella versione diesel il Vito è equipaggiato dal collaudato ed efficiente motore quattro cilindri 2.0 litri OM654 con 5 livelli di potenza a seconda del tipo di omologazione: 102CV; 136CV; 163 CV; 190 CV e 239 CV. Non mancherà un nuovo motore a benzina, l'M254, che sarà disponibile con sistema mild hybrid da 170 KW (231 CV), nel corso dell'anno per il Vito Tourer ed il Vito Mixto. Le varianti a combustione interna avranno, di serie, la trazione posteriore, per i modelli diesel si può avere, in opzione, la trazione integrale opzionale, mentre i veicoli elettrici avranno la trazione anteriore.

L'eVito 112 furgone è dotato di una batteria da 60 kWh e il motore elettrico ha una potenza di 85 kW (116 CV) con una autonomia di 314 km WLTP. L'eVito Tourer 129 invece ha una batteria da 90 kWh e una potenza di 150 kW (204 CV) con una autonomia di 370 Km WLTP.

Il nuovo Vito si può avere con tre linee di allestimento: BASE, PRO e SELECT. Oltre all'MBUX, la variante di allestimento BASE offre già, tra l'altro, la preinstallazione del navigatore, gli altoparlanti a 2 vie nella parte anteriore, il vano portaoggetti con serratura, il climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC con un nuovo pannello di controllo del clima, il Driving Light Assist con sensore pioggia, l'Active Brake Assist, l'Active Lane Keeping Assist e la telecamera posteriore. Con la linea di allestimento PRO, i clienti ricevono ulteriori vantaggi, tra cui i sedili comfort con supporto lombare a 4 vie e cuscino regolabile in profondità, nonché il serbatoio del carburante da 70 litri. L'allestimento top Vito SELECT include ulteriori caratteristiche di design e comfort, come i cerchi in lega leggera da 17 pollici, i fari adattivi MULTIBEAM a LED, il Parking Package con telecamera di retromarcia, il volante in pelle, il Mirror Package, l'Interior Chrome Package, l'integrazione dello smartphone, i paraurti verniciati e la griglia del radiatore cromata. Ulteriori equipaggiamenti per furgone, Mixto e Tourer sono disponibili in pacchetti su misura.

Mercedes-Benz ha previsto un'offerta di leasing che per il Vito prevede un anticipo di 1.600€ + Iva e una rata mensile di 230€ + Iva, mentre per l'eVito un anticipo di 6.000€ + Iva e una rata di 650€ + Iva.

