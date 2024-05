Renault Master e-Tech, l'elettrico completa l'evoluzione

Con il suo look rubato ai 'grandi truck', che lo rende nel frontale ancora più importante nella sua modernità, il nuovo Renault Master non nasconde il fatto di essere il risultato di una vera evoluzione generazionale. Ha infatti alle spalle un success story che parte dalla prima generazione del 1980 e che si è concretizzata in oltre tre milioni di unità vendute a livello globale ma sempre prodotte in Francia a Batilly, nei pressi di Metz. "Uno sviluppo - ha spiegato Hélène Carvalho - che ha mirato ad avvicinare il più possibile il nuovo Master alla definizione del furgone ideale.

Il tutto tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni dei sui utilizzatori come gli artigiani, gli imprenditori e i gestori di flotte. Un furgone su cui si può contare come su un vero partner nella vita professionale di tutti i giorni, indipendentemente dal tipo di alimentazione". Tra i punti di forza di questo veicolo da lavoro, oltre al design connotato da una personalità forte e moderna - completato da una accurata ricerca aerodinamica per offrire la miglior efficienza della categoria indipendentemente dall’energia utilizzata - Master utilizza ora una nuova piattaforma multi-energia per offrire tutte le risposte alle più diverse esigenze di lavoro. Ci sono i Diesel Blue dCi da 105 a 170 Cv - che permettono una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

Ma anche gli elettrici contrassegnati dalladenominazione e-Tech con motori da 96 o 105 kW e batteria da 40 o 87 kWh per offrire un’autonomia in ciclo Wltp di oltre 410 km. E infine la rivoluzionaria versione fuel cell alimentata a idrogeno. Come è stato possibile apprezzare in un articolato test sulle strade attorno a Bordeaux, in Francia, i modelli termici propongo ora, in alternativa al cambio manuale, la nuova trasmissione automatica EAG9 a 9 rapporti che migliora l'efficienza e si traduce in un maggior confort di guida per chi siede al volante per molte ore. Nell'ambito della nuova gamma spiccano le versioni 100% elettriche che offrono due motorizzazioni da 96 o 105 kW, ideali per numerose missioni di lavoro.

Entrambe erogano una coppia di 300 Nm, che è alla base di un comportamento stradale sempre impeccabile anche a pieno carico. Sono disponibili - sempre in funzione delle necessità individuali di lavoro - due batterie dalla capacità rispettivamente di 40 kWh per 180 km di autonomia in ciclo Wltp e 87 kWh per arriare a 410 km sempre in ciclo Wltp. La carta d'identità con cui si presenta il nuovo Renault Master parla da sola: con un carico utile di 1.625 kg - alle versioni che possono essere guidate con patente B - la capacità di traino arriva a 2,5 tonnellate. E soprattutto i consumi elettrici restano moderati, pari a 21 kWh per 100 km nella versione con batteria da 87 kWh, grazie anche alla presenza dell’innovativo sistema di termogestione. Nelle colonnine pubbliche per la ricarica rapida da 130 kW DC è possibile recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti. Mentre al proprio domicilio (casa o impresa) con la wallbox da 22 kW AC si passa dal 10 al 100% in meno di quattro ore.

L'archiTettura elettrica di Nuovo Master offre anche la possibilità di impieghi Vehicle To Grid (V2G) e Vehicle To Load (V2L) e naturalmente di alimentare attrezzi e dispositivi a 220 Volt. Grazie al nuovo design dell'abitacolo Master si conferma nell'uso e nelle soste come un vero e proprio ufficio mobile high-tech, più orientato al conducente per una miglior ergonomia, e cepace di risolvere ogni esigenza con volume dei vani portaoggetti incrementato fino a 135 litri.

Presente anche il caricabatterie wireless per smartphone. Su strada si apprezzano, tanto da far dimenticare di essere al volante di un veicolo commerciale, sia il sistema multimediale OpenR Link che sfrutta un display da 10 pollici che la compatibilità wireless per Android Auto ed Apple CarPlay. In opzione Renault prevede per tutti nuovi Master, la versione del sistema ultramoderno OpenR Link con Google integrato. Questo offre la possibilità di utilizzare oltre 50 App tramite Google Play, compreso Vivaldi Browser per accedere dall'abitacolo a Internet ed avere quindi la possibilità di vedere, sul display di bordo, mail con allegati e possibilità di modificare i documenti.

Con l'integrazione di Google - e sempre attraverso le App - il guidatore può utilizzare Waze per la navigazione per chi è abituato ad usare questa App collaborativa basata su una vasta comunità. Nella navigazione HD Google Maps per i Master a batteria è invece integrata l'utilissima applicazione Electric Route Planner. Master e-Tech propone anche l'integrazione di Mobilize Charge Pass, che consente di pagare la ricarica con una sola card. Lo si può fare presso la più ampia rete di colonnine pubbliche in Europa,oltre 500.000 punti di ricarica in 25 Paesi.

