Volkswagen rinnova il camper California

Volkswagen presenta il nuovo California, camper costruito in oltre 280.000 unità, che adesso è stato realizzato partendo dalla versione lunga del Multivan e adotta la piattaforma modulare a matrice trasversale (MQB).

Completamente rivisitato in ogni area, questo veicolo, le cui prevendite iniziano nel mese di giugno, ha conservato i dettagli che hanno reso il California un'icona, come il tetto a soffietto e gli interni progettati nei minimi dettagli. Il tutto è stato impreziosito dai sedili posteriori singoli rimovibili al posto della panca posteriore, dalle motorizzazioni più recenti, dai nuovi sistemi di assistenza, e da un infotainment di ultima generazione.

Debuttano poi, su tutti i veicoli California, due porte scorrevoli, di serie, ed arriva anche la trazione integrale abbinata ad una power unit ibrida plug-in. Inoltre, per i modelli destinati all'Italia, questo veicolo sfoggia una tenda da sole per il lato sinistro o destro; mentre i sedili singoli al posto del divanetto posteriore consentono di trasportare all'interno anche le biciclette. Soluzioni a cui si aggiunge, dalla versione Beach Tour, una nuovissima centralina camper van nel montante C lato passeggero per gestire tutte le funzioni del tramite il display.

Disponibile per il mercato italiano nelle versioni Beach, Beach Tour, Coast e Ocean, con quest'ultime due varianti forti anche di un angolo cottura completo sul lato del conducente, il nuovo California trova la sua collocazione in gamma tra il più piccolo Caddy California e il più grande Grand California, e la sua forza sta anche nella possibilità di utilizzarlo nel quotidiano.

Sono 11 le livree monocolore, a cui se ne aggiungono 3 bicolore, tra cui la nuova composta dal Candy White pastello e dallo Starlight Blue metallizzato. Tre le motorizzazioni per l'Italia: un quattro cilindri benzina da 150 CV, un turbodiesel a iniezione diretta e la nuova power unit eHybrid plug-in da 245 CV con il sistema di trazione integrale 4Motion.

