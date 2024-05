Arriva Evalia, il Nissan Townstar per trasporto persone

Arriva Nissan Townstar Evalia, variante adibita al trasporto persone del veicolo commerciale compatto giapponese, che si presta ad un utilizzo lavorativo e risulta utile anche nel tempo libero.

Proposto sia nella variante alimentata con motore termico a benzina che nella versione esclusivamente a batteria, sotto le forme regolari può nascondere il 1.3 a benzina da 130 CV, o un propulsore elettrico da 122 CV alimentato con batteria da 45 kWh che promette un'autonomia di 265 km. La ricarica di quest'ultima può essere effettuata ad un potenza di 22kW in corrente alternata, o di 80 kW in corrente continua, per passare dal 15% all'80% della capacità in 37 minuti.

Nissan Townstar Evalia presenta un abitacolo che offre spazio a 7 persone e, con un passo incrementato e la praticità delle porte scorrevoli, consente di accedere facilmente anche alla terza fila. Inoltre, la sua modulabilità gli consente di passare dalla configurazione a 7 posti a quella a 5 o 2 posti rapidamente, per sfruttare, quando occorre, una capacità di carico capace di arrivare fino a 3.750 litri.

Tanti gli aiuti alla guida, come la frenata d'emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, l'avviso di stanchezza del guidatore, il sistema di mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la funzionalità e-Call che permette al guidatore di mantenere mani sul volante e occhi sulla strada anche quando è necessario fare una telefonata.





