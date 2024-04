Mercedes Vans, una gamma premium diversificata

Mercedes-Benz punta sulla diversificazione dell'offerta anche per quanto riguarda il reparto Vans, in cui propone una gamma di veicoli completamente elettrici e ad alimentazione tradizionale per ogni tipologia di segmento. Al momento, i furgoni commerciali rappresentano circa l'80% delle vendite di Mercedes-Benz Vans; mentre, dal 2026, con l'introduzione dell'architettura modulare e scalabile dei veicoli VAN.EA, tutti i furgoni di medie e grandi dimensioni di nuova concezione saranno esclusivamente elettrici, e si prevede che entro il 2030 la percentuale di eVan nell'intera gamma di modelli sarà superiore al 50%.

Attualmente, tra i modelli ci sono veicoli come il nuovo Vito, di medie dimensioni, e con peso lordo compreso tra le 2,8 e le 3,2 tonnellate, disponibile sia nella variante furgone, che in quelle Mixto e Tourer, e nella versione a batteria, l'eVito, che adesso può sfruttare il sistema multimediale MBUX, oltre ai più estesi sistemi di assistenza. Lo Sprinter, invece, già disponibile come furgone, veicolo a pianale, autotelaio e Tourer, in tre lunghezze e, a scelta, con trazione anteriore, posteriore o integrale, può essere scelto anche dagli allestitori come unità motrice.

Quest'ultima potenzialità viene sfruttata ampiamente, visto che circa il 75% di tutti gli Sprinter prodotti viene modificato con appositi allestimenti sulle specifiche del cliente, da parte dei professionisti delle trasformazioni. Inoltre, il nuovo eSprinter, sfrutta un nuovo concetto di piattaforma modulare che può essere adattata ad un'ampia gamma di varianti. Offerto con due stili e lunghezze di carrozzeria, il nuovo eSprinter presenta anche tre capacità di batteria differenti: 56 kWh, 81 kWh e 113 kWh, una potenza di picco del motore di 100 kW o 150 kW, mentre l'autonomia può raggiungere i 478 chilometri. La politica di vendita intrapresa in Germania da Mercedes per questa tipologia di veicoli prevede un prezzo standardizzato per modello e per gruppo di clienti, in tutta la nazione, e in qualsiasi momento. Così, sfruttando la centralizzazione dei costi, offre una totale trasparenza delle offerte, mediante le quali gli acquirenti possono evitare lunghi confronti.



