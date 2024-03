Volvo Trucks tra novità elettriche e conferme del mercato

E' stato un 2023 da record quello di Volvo Trucks che nel corso dei dodici mesi ha consegnato più camion che mai, con consegne globali pari a 145,395 camion, sostenute da forti quote di mercato in tutto il mondo.

In particolare, lo scorso anno le consegne totali di camion Volvo sono aumentate leggermente, raggiungendo il massimo storico, con i tre mercati principali come Stati Uniti, Brasile e Regno Unito. Le quote di mercato complessive dell'azienda sono rimaste elevate in tutto il mondo nel 2023.

"Sono davvero orgoglioso della nostra performance nel 2023 - ha commentato Roger All, presidente di Volvo Trucks - per un altro anno da record. È una chiara dimostrazione che i nostri clienti apprezzano l'efficienza dei consumi, la sicurezza e i tempi di attività dei nostri camion".

Volvo Trucks ha mantenuto la sua posizione di forza anche nel mercato dei camion elettrici con consegne totali a livello mondiale di 1.977 camion nel 2023, con un aumento del 256% rispetto all'anno precedente. La quota di Volvo nel segmento dei veicoli pesanti elettrici in Europa è aumentata al 47,2%.

Volvo Trucks ha recentemente ampliato la sua gamma elettrica con due nuovi modelli come l'FH Aero Electric e il nuovo Volvo FM Low Entry, che è il primo modello dell'azienda sviluppato solo con una motorizzazione completamente elettrica.

Dal 2019, Volvo Trucks ha consegnato camion elettrici a clienti in 45 Paesi di sei continenti. Nel corso del 2023 il costruttore ha consegnato i suoi primi camion elettrici pesanti in America Latina, con veicoli destinati a clienti in Brasile, Cile e Uruguay. Volvo è stato anche il primo produttore a consegnare camion pesanti elettrici a batteria in Marocco, Corea del Sud e Malesia.

All'inizio del 2024, Volvo ha poi presentato la sua più grande revisione di prodotto di sempre, con il lancio di nuovi camion a livello globale, a cominciare da Volvo VNL per il mercato nordamericano che si basa su una piattaforma completamente nuova che garantirà un risparmio di carburante fino al 10%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA