Volvo FM Low Entry è camion elettrico pensato per le città

Volvo ha lanciato il suo primo modello di camion progettato solo con trazione elettrica. Con capacità di carichi pesanti e ampia visibilità per il conducente, FM Low Entry (ingresso ribassato) è un camion elettrico ottimizzato per una guida sicura ed efficiente nelle aree urbane.

La più recente aggiunta di Volvo Trucks al proprio programma di camion elettrici, il Volvo FM Low Entry è un camion pesante appositamente progettato per gestire un'ampia varietà di incarichi di trasporto nelle aree urbane. È inoltre il primo modello di camion di sempre progettato da Volvo disponibile solo con trazione elettrica.

"Questo camion a emissioni zero - ha spiegato Roger Alm, presidente di Volvo Trucks - rappresenta una grande aggiunta alla nostra gamma elettrica, perfettamente adatto ai trasporti urbani e progettato pensando all'autista. È potente, ma presenta allo stesso tempo una guida fluida e una facile maneggevolezza.

Il nuovo Volvo FM Low Entry è perfettamente in linea con le nostre ambizioni di espandere l'offerta elettrica".

La posizione di guida ribassata offre all'autista una visuale e un controllo eccellenti sull'ambiente circostante. La buona visibilità dell'FM Low Entry gli è valsa una valutazione a cinque stelle secondo lo standard Direct Vision, che valuta i veicoli pesanti circolanti a Londra ed entrerà in vigore nel quarto trimestre del 2024.

Il camion è basato sul modello FM di Volvo. La spaziosa cabina è stata abbassata e spostata in avanti, mentre l'accesso ribassato e il pavimento piatto facilitano l'entrata e l'uscita dal camion. Il nuovo FM Low Entry sarà inizialmente venduto in Europa e Turchia, Australia e Corea del Sud. L'inizio delle vendite è previsto per il primo trimestre del 2024, mentre l'inizio della produzione per il secondo trimestre del 2024.





