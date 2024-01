Con nuovo Ford Transit Connect l'elettrificazione è completa

Con il nuovo Transit Connect svelato da poco, Ford Pro ha completato l'elettrificazione della famiglia Transit. La nuova generazione del furgone campione d'incassi ha introdotto anche l'inedita versione Plug-In Hybrid che offre un'autonomia elettrica stimata di 110 km, con ricarica a corrente sia alternata che continua.





Il nuovo Transit Connect offre maggiore capacità di carico, fino a 3,7 m3, e sarà disponibile anche in versione Combi, dotata di una seconda fila di posti che può essere spostata in avanti ed estesa in verticale, integrandosi nella paratia divisoria e aumentando così il volume di carico.

La nuova generazione si distingue anche per le tecnologie avanzate, cruscotto digitale e connesso e per la trazione integrale opzionale. Ogni veicolo, poi, può accedere all'ecosistema Ford Pro, che offre soluzioni software come il gestionale flotte Telematics, il servizio di monitoraggio e riduzione dei tempi di fermo FordLiive, e assistenza digitale con manutenzione predittiva.

"Nel corso degli ultimi due anni - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europe - abbiamo elettrificato la famiglia Transit per aiutare ogni tipo di cliente ad accelerare la propria produttività e rendere il proprio business più sostenibile ed efficiente. Il nostro nuovo Transit Connect completa questa importante missione".

Il nuovo Transit Connect, terza generazione del furgone di Ford Pro, affianca il nuovo Transit Courier e l'E-Transit Courier 100% elettrico nell'offerta di furgoni compatti. Il nuovo Transit Connect entrerà in produzione nella primavera del 2024, con consegne previste nel corso dell'estate per i primi esemplari con motorizzazione diesel.

Entro la fine dell'anno si unirà all'offerta il Transit Connect Phev, mentre la gamma si completerà all'inizio del 2025 con i modelli a trazione integrale e con la versione Combi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA