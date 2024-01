Su Ford Transit Courier la connettività aiuta il lavoro

A bordo del Nuovo Ford Transit Courier la connettività è stata pensata per ottimizzarne l'operatività, a cominciare dalla gestione del veicolo sia tramite l'app FordPass Pro concepito per le piccole imprese, sia tramite gestionali destinati alle flotte più numerose.

L'app per smartphone gratuita consente ai clienti di bloccare e sbloccare da remoto il proprio furgone, controllarne la posizione, monitorare la spesa per il carburante e ricevere avvisi sullo stato di salute del veicolo, relativi per esempio ai livelli dei liquidi, alla pressione degli pneumatici, alla vita utile dell'olio e alle condizioni dei freni per aiutare a prevenire costosi guasti.

I clienti con cinque o più veicoli possono poi beneficiare di un anno di accesso gratuito alle funzionalità personalizzate di Ford Pro Telematics. Il sistema utilizza dati in tempo reale per aiutare a massimizzare la produttività, con dashboard dedicate a posizione, stato di salute e manutenzione del veicolo. La connettività include ulteriori avvisi di sicurezza del veicolo in caso di collisioni ed effrazioni.

Con il sistema di inibizione dell'avviamento Fleet Start Inhibit, i fleet manager possono anche abilitare e disabilitare da remoto Transit Courier per prevenire furti o utilizzi non autorizzati al di fuori dell'orario di lavoro. Il modem consente anche la connessione a FordLive, il centro di controllo digitale che riduce i tempi di fermo per manutenzione: nel 2023 ha generato oltre 700.000 giorni di disponibilità aggiuntiva dei veicoli sottoposti a manutenzione in tutta Europa producendo per un valore, per i clienti, di circa 319 milioni di euro.

Il supporto Ford Pro Service si articola anche attraverso 800 Transit Center, ovvero i centri di assistenza dedicati ai veicoli commerciali Ford.

