Fiat Professional Ducato è Miglior veicolo base per camper

Per la realizzazione di case viaggianti su ruote il Fiat Professional Ducato è uno dei commerciali più apprezzati e amati d'Europa. Le ultime conferme in ordine di tempo arrivano dalla Germania, con il premio "Miglior veicolo base per camper" assegnato dai lettori della rivista specializzata Promobil. Un riconoscimento conquistato dal mezzo italiano per la sedicesima volta di fila che segue di alcuni mesi quello di un altro prestigioso periodico tedesco, Auto Zeitung.

I lettori di Promobil hanno potuto scegliere tra 270 serie di camper, divise in 10 diverse categorie, e un totale di 23 veicoli sono stati ammessi alla votazione finale come veicolo base. Lo scorso settembre il Ducato era, appunto, risultato primo anche al “Camping Life Trophy”, prestigioso sondaggio organizzato dal periodico automobilistico tedesco Auto Zeitung, risultando come preferito nella categoria “Modelli base camper”, grazie anche al buon rapporto qualità-prezzo del modello italiano e al comfort di guida, nonché ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e all'infotainment.

In produzione da oltre 40 anni, assemblato in Italia nello stabilimento Atessa in Val di Sangro, il Ducato attuale ha uno dei suoi punti di forza nella versatilità della piattaforma, integrata con sistemi elettronici di assistenza alla guida di tipo Adas, come l'assistenza alla frenata di emergenza, l'assistenza al mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di sonnolenza del conducente e l'Intelligent speed assist.

In più, per i camperisti Fiat Professional offre da anni un servizio di assistenza telefonica gratuita, in più di 50 paesi e 15 lingue, che assicura un aiuto tempestivo in caso di inconvenienti meccanici ma, anche, per altre tipologie di informazione legate al viaggio. "Il settore dei Veicoli Ricreazionali - sottolineano da Torino - è un business storico e strategico per Fiat Professional e i veicoli base per camper costituiscono una quota significativa della produzione totale di Fiat Ducato. Il prestigioso premio per il "Miglior veicolo base per camper 2024" conferma in modo chiaro la fiducia che i clienti ripongono in Fiat Ducato Professional come compagno ideale per il tempo libero".

