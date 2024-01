Daimler Truck, vendite complessive stabili a 526.053 unità

Con 526.053 unità fra camion e bus consegnate lo scorso anno (erano state 520.291 nel 2022) Daimler Truck ha fatto segnare ancora una seppur minima crescita delle vendite 8+1%).

Questo conferma nonostante i colli di bottiglia nella catena delle forniture le prospettive e le ambizioni finanziarie che erano state espresse per la scorsa gestione .

All'interno di questo consuntivo Daimler Truck ha contabilizzato 3.443 unità di modelli elettrici a batteria, che rappresentano un aumento del 277% rispetto al 2022 quando ne erano state immatricolate 914 unità.

"Nel 2023 abbiamo nuovamente aumentato le nostre vendite - ha detto Martin Daum, ceo di Daimler Truck Holding AG - nonostante una situazione di fornitura costantemente difficile che ha impedito risultati ancora miglori".

"Siamo molto fiduciosi di raggiungere le nostre ambizioni finanziarie per il 2023. Le nostre vendite di veicoli elettrici a batteria sono più che triplicate rispetto all'anno precedente".

"Abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti di veicoli elettrici a batteria per i nostri clienti nel 2023 a dieci diversi modelli. Questa è la base per la crescita futura e sottolinea la nostra aspirazione a guidare il trasporto del futuro".

Il settore Trucks North America ha aumentato le sue vendite unitarie del 4% arrivando a 195.014 unità mentre il settore Mercedes-Benz - a causa del debole sviluppo del mercato in Brasile - ha venduto 158.511 unità (-5%).

A sua volta Trucks Asia ha aumentato le sue vendite del 3% rispetto all'anno precedente arrivando a 161.171 unità. Daimler Buses infine ha registrato un ottimo risultato con 26.168 veicoli immatricolati che corrispondono ad un icremento del 9%.





