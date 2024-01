Ces 2024, Kia svela l'innovativa gamma di furgoni elettrici

Sulla strada dell'elettrificazione Kia ha deciso di imboccare un bivio che - pur portando alla stessa destinazione di Zero CO2 - entra nel mondo parallelo, e non meno importante, dei veicoli commerciali.

L'operazione sostenuta dall'architettura Platform Beyond Vehicle (Pbv) era stata annunciata da tempo, ma al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas la Casa sudcoreana ha finalmente mostrato i tre concept di furgoni elettrici PV1, PV5 e PV7 che arriveranno in diversi mercati a partire dal 2025.

Il primo veicolo commerciale elettrico di Kia ad essere messo in vendita sarà il PV5 nel 2025. Sarà offerto in vari allestimenti a partire dal classico furgone e da un mini-bus.

Seguiranno il più grande PV7 e il PV1, un veicolo compatto per muoversi in città e per effettuare le cosiddette consegne dell'ultimo miglio.

La nuova gamma di furgoni elettrici Kia è supportata da un sistema aziendale dedicato per integrare il software del veicolo e per consentire una migliore connettività tra i mezzi, questo anche per abilitare funzioni di gestione della flotta.

Altra novità è la tecnologia Easy Swap che consente facili trasformazioni dei veicoli sfruttando corpi intercambiabili collegati alla parte inferiore tramite accoppiamenti 'ibridi' cioè elettromagnetici e meccanici.

"Il business Pbv di Kia - ha sottolineato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia - rappresenta la nostra visione di andare oltre il concetto tradizionale di automobile".

"Questo andando incontro alle esigenze, oggi non soddisfatte, di clienti diversi e di comunità attraverso veicoli e servizi ottimizzati adatti a specifiche circostanze di mercato e di business".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA