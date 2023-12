Nuovi furgoni Vw T7, gemelli dei futuri Ford Transit Custom

Sarà il configuratore online di Volkswagen Veicoli Commerciali ha ufficializzare dal 14 dicembre la futura e rivoluzionaria generazione dell'iconico modello Transporter oggi arrivato alla serie T6.1. Lo farà con l'operazione di apertura dei pre-ordini ideata per "consentire una pianificazione del veicolo a lungo termine per tutti i clienti aziendali e privati". La prima novità è che il furgone erede del mito Bulli non sarà più made integralmente in Volkswagen ma il risultato di una collaborazione con un'altra grande azienda, la Ford. Inoltre la sua produzione sarà spostata in Turchia, nella fabbrica della locale Otosan Ford.



Ma non è tutto: lo sviluppo assieme a Ford del nuovo T7 - il cui lancio commerciale è previsto nel 2025 - ha portato ad un abbandono dello schema costruttivo abbastanza rigido del T6.

Il suo prossimo erede, gemellato con il futuro Ford Transit Custom, proporrà infatti una piattaforma modulare con possibilità di utilizzare propulsori turbodiesel, ibridi plug-in ed anche 100% elettrici (in concorrenza dunque con lo stesso ID.Buzz) che arriva sostanzialmente dall'Ovale Blu.

Dal lancio, il Volkswagen Transporter T7 sarà proposto come Kombi con due file di sedili, come Furgone per trasporto di merci - anche a tetto alto - e come pick-up doppia cabina.

Successivamente ci sarà anche un allestimento Caravelle, cioè un minibus per trasporto persone con nove posti su tre file.

I modelli Kombi e Furgone - conferma la nota dell'azienda - saranno disponibili opzionalmente anche con tetto alto e passo allungato. E il tetto alto potrà essere combinato anche con il passo più corto.

il nuovo Transporter T7 è lungo 5.050 mm, ovvero 146 mm in più rispetto al modello precedente. Il passo è stato allungato di 97 mm, arrivando a 3.100 mm, e come optional sarà disponibile un passo da 5.450 mm. Con 2.032 mm, la sua larghezza esterna è di 128 mm in più rispetto al T6 (senza specchietti esterni). Importante l'altezza inferiore a 2 metri per facilitarne l'uso nei parcheggi e in città. La portata del T7 dovrebbe collocarsi attorno ai 1.350 kg per le versioni 'termiche' e ai 1.100 per quello elettrico.

Basato sull'architettura Bev di Ford il nuovo Transporter T7 nella prevista variante elettrica utilizzerà batterie, motori (134 o 215 Cv), cambi e strutture del telaio dell'Ovale Blu, così come saranno analoghi a quelli del Transit i propulsori turbodiesel e ibridi plug-in a benzina.



