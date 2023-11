Maxus T-Tan è nuova promozione firmata Saic Motor

Si chiama 'Maxus Ta-Tan' la nuova campagna promozionale del brand Saic Motor, importato e distribuito in Italia unicamente dal Gruppo Koelliker, dedicata all'intera gamma e concepita per soddisfare le esigenze della clientela business.

Il cardine della campagna 'Ta-TAN' dedicata a Maxus è il tasso di interesse del 2,99% (Tan), pensato per essere vantaggioso e progettato per invitare ad esplorare il mondo dei veicoli Maxus, in cui ogni aspetto è stato ideato per offrire efficienza, affidabilità e un occhio di riguardo al rapporto qualità-prezzo.

Maxus è il brand che negli ultimi anni ha avorato molto in termini di sviluppo e innovazione e che, all'interno dell'hub Koelliker, punta a rispondere a esigenze ben precise offrendo soluzioni per la mobilità commerciale. La gamma è infatti completa e adatta per ogni esigenza professionale, grazie alla presenza dei van piccoli (eD3) e di quelli più grandi (eD9) che sono progettati per rispondere ad ogni tipo di trasformazione.

I veicoli Maxus sono dotati non solo di motorizzazioni diesel ma anche full electric, il che permettere al cliente di poter trovare in ognuno di questi mezzi il massimo supporto ad ogni tipo di necessità. I veicoli su cui sarà applicato il tasso del 2,99% sono l'eDeliver3, l'eDeliver 9 e il Deliver9 Diesel.



