Man ha avviato le vendite del primo autocarro elettrico

ManTruck & Bus ha avviato le vendite del primo autocarro elettrico per carichi pesanti della sua storia aziendale e gli ordini hanno già raggiunto quota 600.

Le prime 200 unità saranno consegnate a clienti selezionati già nel 2024, prima che la produzione presso lo stabilimento Man di Monaco di Baviera aumenti in termini di numeri, a partire dal 2025.

Con l'eMobility Center, circa due anni fa Man ha posto la prima pietra per lo sviluppo dei nuovi autocarri elettrici ad alto volume eTgx ed eTgs presso lo stabilimento di Monaco e ha investito molto nei preparativi per la produzione mista di autocarri diesel ed elettrici.

Da allora sono stati costruiti 50 prototipi e circa 4.000 dipendenti della produzione e delle vendite sono stati formati per il passaggio alla mobilità elettrica. Presso lo stabilimento di Norimberga, poi, Man sta investendo circa 100 milioni di euro per avviare la produzione di batterie.

"Per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi dell'Accordo sul clima di Parigi - ha spiegato Friedrich Baumann, membro del consiglio direttivo per le vendite e le soluzioni per i clienti di Man Truck & Bus - noi come industria dei veicoli commerciali dobbiamo fare la nostra parte e ridurre in modo sostenibile le emissioni di Co2. I camion elettrici sono la chiave di volta.

Come produttori di veicoli commerciali, negli ultimi anni ci siamo riposizionati per questa trasformazione epocale".



