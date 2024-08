Incendio di veicoli elettrici Rivian nella fabbrica a Normal

A poche ore dal disastroso incendio che nella Corea del Sud è stato innescato da un suv elettrico, dagli Stati Uniti arriva la notizia di un analogo incidente nella fabbrica della Rivian a Normal, una cittadina nello Stato dell'Illinois.

Decine di suv e pick-up elettrici sono andati in fiamme nello stabilimento del marchio di veicoli elettrici propagandosi fortunatamente - in un'area di parcheggio all'aperto - a mezzi in attesa di consegna. In una foto scattata dall'alto dopo l'incendio e pubblicata su Facebook si contano i relitti di 57 fra suv R1S e pick-up R1T.

I pompieri della Brigata di Normal sono intervenuti tempestivamente con diverse squadre ed hanno impiegato ore per tenere sotto controllo l'incendio. Per fortuna - riportano le cronache locali - i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero al capannone della fabbrica ed a centinaia di altre auto elettriche parcheggiate nello stabilimento Rivian.



