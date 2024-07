Assosharing, 'bene stop casco maggiorenni su monopattini'

"Sono giorni caldi per il DdL 1086 sul nuovo codice della strada. Il testo è al vaglio della commissione VIII al Senato. Ma nella giornata di ieri si è arrivati ad un punto di svolta: Forza Italia, infatti, ha annunciato circa 60 emendamenti che, se approvati anche in parte, comporteranno un nuovo passaggio alla Camera del provvedimento. Questo permetterà una revisione più accurata di un testo che non ha avuto finora i giusti tempi di analisi".

Lo afferma in una nota Assosharing l'associazione di categoria del mobility sharing.

"In particolare il partito di maggioranza ha proposto su tutti di bypassare l'obbligo del casco per i maggiorenni che noleggiano monopattini con una velocità massima bloccata a 20 km orari". La presentazione dell'emendamento sull'eliminazione dell'obbligatorietà del casco è stata accolta in maniera positiva da Assosharing: "Crediamo che quanto annunciato da Forza Italia sia corretto perché l'impianto attuale del DdL 1086 presenta forti criticità per il nostro settore. Rischiamo il taglio di circa 1200 posti di lavoro e una perdita di fatturato vicina ai 300 milioni di euro. Abbiamo visto ad esempio che in Israele l'obbligatorietà del casco per i monopattini in sharing non ha portato affatto benefici", ha dichiarato il vice presidente Andrea Giaretta.

In Italia - spiega l'associazione - il futuro della mobilità in sharing rischia un forte ridimensionamento in quanto la parte dei monopattini interessa oltre il 50% dei noleggi complessivi.

E La sicurezza è un fattore estremamente importante per la mobilità. Per i monopattini in sharing, infatti, tra il 2021 e il 2022 il tasso di incidenti è crollato da 1,47 per 100 mila chilometri percorsi a 0,58 con un tasso di mortalità pari allo 0. Ed il trend registrato nel 2023 è in ulteriore discesa.

Nonostante ciò si vuole introdurre una normativa molto restrittiva sull'utilizzo del casco che comporterebbe una nuova regolamentazione per il settore con un aumento di costi e perdite di guadagni a causa di: installazione del casco, vandalismo sui caschi e problematiche igieniche vista la tipologia di mezzi, riduzione della domanda indotta.



