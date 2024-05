Ente federale Usa Nhtsa mette sotto esame robotaxi Waymo

Altri forti venti contrari stanno rallentando la 'corsa' delle auto a guida completamente autonoma. Negli Stati Uniti l'Office of Defects Investigation del potente ente federale National Highway Traffic Safety Administration sta indagando sulle attività della Waymo - l'operatore di robotaxi di Alphabet, che fa capo a Google - per 22 incidenti che hanno visto coinvolte le vetture con sistema di guida automatizzata (Ads).

In molti casi, segnala l'Nhtsa, l'incidente ha riguardato collisioni contro oggetti fissi e semi-stazionari (come cancelli e catene), urti con veicoli parcheggiati e "casi in cui l'Ads sembrava disobbedire ai dispositivi di controllo della sicurezza stradale". Davvero incredibile il caso di due distinti veicoli di Waymo che hanno colpito lo stesso camion.

Oltre ai rapporti sugli incidenti che hanno coinvolto Waymo, il Governo ha rivelato che si sono registrati incidenti con altri robotaxi (senza precisare l'operatore) che entravano nelle zone dei cantieri procedendo nella corsia sbagliata con il traffico in arrivo nelle vicinanze.

La notizia dell'indagine dell'Nhtsa arriva subito dopo una revisione indipendente della tecnologia di guida autonoma di Zoox. In questo caso perché due Toyota Highlander autonome sono state coinvolte in collisioni dopo aver "frenato inaspettatamente" ed essere state tamponate dai motociclisti.

