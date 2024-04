In 10 anni 30.000 studenti formati da A22 e Polizia stradale

In dieci anni Autostrada del Brennero e la Polizia stradale hanno formato 30.681 studenti sul tema della sicurezza stradale. La 10/a edizione del progetto didattico "Abc - Autostrada del Brennero in città" ha fatto tappa questa mattina al Centro congressi PalaVela di Riva del Garda, coinvolgendo 313 alunni delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Trento. Ha portato la sua testimonianza Mauro Bernardi, costretto in sedia a rotelle dopo un incidente subìto a bordo del suo camion.

"Autostrada del Brennero ha un tasso di incidentalità nettamente più basso della media italiana, ma non ci accontentiamo: il nostro obiettivo è ottenere valori prossimi allo zero e il progetto Abc, accanto agli investimenti in tecnologia, innovazione e manutenzione, è uno degli strumenti attraverso cui portiamo avanti questa strategia", ha spiegato l'amministratore delegato di A22 Diego Cattoni.



