Sul web la campagna di sicurezza stradale 4Safety Fvg Pordenone

Debutta sul web il progetto 4Safety Fvg Pordenone, con la prima serie di video pillole dedicate alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole. Nel frattempo si avvicina l'appuntamento clou del campus cittadino, in programma dal 19 al 21 aprile alla Fiera, dedicato alla sicurezza stradale per tutti. Entra così nella fase operativa il progetto sviluppato dall'Automobile Club Pordenone, per conto della Regione Friuli Venezia Giulia.

Vari testimonial, capitanati da Anna Andreussi e Andrea Montermini, interverranno sui social per affrontare il tema della sicurezza stradale. Sono previsti - informa una nota dell'Automobile club - una serie di video sorpresa.

Durante il campus cittadino, promosso in occasione della 2/a Rassegna Alto Adriatico motori d'epoca, saranno invece proposti incontri, iniziative, attività al volante e su simulatori professionali per ogni fascia d'età. Dal monopattino ai mezzi pesanti, si potranno conoscere le diverse realtà legate alla mobilità, con l'ausilio di istruttori professionisti.

"Desideriamo rendere il nostro territorio protagonista del messaggio sulla sicurezza stradale - afferma Corrado della Mattia, presidente dell'Automobile club Pordenone - la prerogativa voluta dalla Regione Fvg è certamente efficace, poiché la condivisione di principi e valori è possibile attraverso il coinvolgimento attivo di persone e realtà del luogo. E' necessario l'impegno di tutti per invertire l'infausto primato di cui parlano spietatamente i dati".



