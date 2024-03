Bosch Filter + Pro, massima protezione per aria in abitacolo

Mai come in questo periodo i filtri abitacolo rivestono una grande importanza, sia per impedire che polveri sottili e altri inquinanti - ed anche stagionalmente i pollini - entrino i vettura. Ed anche per evitare che le muffe (tipico problema dei filtri che non vengono cambiati periodicamente) creino problemi respiratori. Da tempo apprezzato per le sue capacità di pulire l'aria diretta nell'abitacolo, Filter + di Bosch fornisce una efficace soluzione a questi problemi. Ma ora Filter + Pro va oltre, con prestazioni ottimali che sono certificate dell’ente indipendente Ofi Cert.

Uno speciale strato antimicrobico agisce infatti ancora più efficacemente contro virus, batteri, pollini e allergeni. I test della viennese Ofi, infatti, hanno confermato la capacità del prodotto di filtrare e ridurre gli allergeni e il rischio di trasmissione di germi. Con diversi strati filtranti ben combinati, il prodotto è stato potenziato e garantisce aria più pulita e in gran parte priva di sostanze nocive nell'abitacolo. In questo modo protegge meglio la salute dei passeggeri e offre loro un maggiore confort.

Questo lo rende particolarmente indicato per le persone che soffrono di allergie. Il nuovo Filter + Pro trattiene in modo affidabile anche i virus e previene la formazione di muffe. In particolare, lo strato del filtro antimicrobico è stato ottimizzato ed è ora efficace anche contro batteri, pollini e allergeni. Lo strato al carbone attivo neutralizza gli odori sgradevoli e i gas nocivi come l'ozono o lo smog, mentre uno strato in microfibra ultrafine trattiene oltre il 98% del particolato della grandezza di 2,5 micrometri o più.

Grazie alle sue capacità il nuovo filtro abitacolo Bosch riduce le reazioni allergiche - come gli starnuti - che possono essere potenzialmente pericolose alla guida. Inoltre, sul parabrezza si accumulano meno depositi, riducendo così il rischio di abbagliamento. In questo modo, i filtri abitacolo contribuiscono alla sicurezza stradale.

Infine, aiutano a mantenere il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione con un corretto flusso d'aria. Con la sua offerta di filtri abitacolo per officine e mercato post-vendita (dai filtri standard e ai filtri al carbone fino al nuovissimo Filter + Pro, Bosch ora copre il 97% dei veicoli elettrici e ibridi e il 96% di tutte le auto in Europa. L'azienda offre un totale di oltre 650 diversi filtri abitacolo, con una copertura di più di 300 milioni di veicoli in Europa. Questo significa che le officine hanno il filtro abitacolo Bosch giusto per quasi tutti i clienti. Per mantenere prestazioni di filtraggio ottimali, Bosch consiglia di sostituire i filtri abitacolo ogni 15.000 chilometri o almeno una volta all'anno.

