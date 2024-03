Progetto sicurezza stradale, al via da Guastalla 10a edizione

Ha preso il via questa mattina da Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il decimo progetto didattico per la sicurezza stradale 'Abc' promosso da Autostrada del Brennero e Polizia Stradale. Un'iniziativa che ha numeri importanti: negli ultimi nove anni sono stati coinvolti quasi 30.000 studenti delle scuole superiori con l'obiettivo di formarli sul codice della strada e di dare loro maggior consapevolezza sui rischi e l'importanza di rispettare le regole. Stamattina è scattata la nuova edizione che fino ad aprile toccherà altri cinque centri delle altrettante province che attraversano la A22, alla presenza dell'amministratore delegato di Autobrennero Diego Cattoni.

"Abbiamo ottenuto risultati straordinari - ha commentato - sensibilizzando migliaia di giovani ai temi della sicurezza stradale. Autostrada del Brennero ha un tasso di incidentalità nettamente più basso della media italiana, ma non ci accontentiamo: il nostro obiettivo è ottenere valori prossimi allo zero e il progetto Abc, accanto agli investimenti in tecnologia, innovazione e manutenzione, è uno degli strumenti attraverso cui portiamo avanti questa strategia". Le modalità formative sono ormai collaudate. Un primo momento teorico gestito dai formatori di Autobrennero e della polstrada.

Poi spazio a videotestimonianze toccanti dopo gravi incidenti, quiz e soprattutto simulazioni pratiche (dalle prove di sbandata fino a speciali visori che mostrano cosa significhi guidare in stato d'ebbrezza) grazie ad un vero e proprio 'villaggio della sicurezza' allestito grazie anche grazie alla collaborazione di vigili del fuoco, Aci, Ausl, Croce Rossa e polizia locale.

Unicum dell'edizione 2024 infine la postazione pullman, dove i ragazzi hanno potuto ricevere importanti informazioni su come comportarsi in caso di emergenza a bordo di un autobus, mezzo che - fra gite e spostamenti scolastici - si trovano a utilizzare con grande frequenza. Nell'evento di apertura di stamattina al Palasport Chiarelli Donati di Guastalla, presenti anche il prefetto di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, il comandante della polstrada di Reggio Emilia Ettore Guidone, la vicepresidente della Provincia Elena Carletti e il sindaco di Guastalla, Camilla Verona. La giornata inoltre si è conclusa con un videosaluto inviato dal provveditore agli studi della Provincia di Reggio Emilia Paolo Bernardi.



