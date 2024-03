Sicurezza stradale, incontro con gli studenti tifernati

Una serie di incontri per parlare di sicurezza stradale agli studenti, trasformando il dolore in un impegno concreto. È l'iniziativa promossa dall'associazione "Il Mosaico", insieme alla Fondazione Michele Scarponi, in ricordo delle giovani vite spezzate in un incidente stradale nel dicembre 2022 a San Giustino, tra cui Nico Dolfi, membro dell'associazione.

Questa mattina, al Nuovo cinema di Città di Castello, si è svolto un incontro con gli studenti delle scuole superiori tifernati, al quale hanno preso parte tra gli altri l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, e il rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero. Lo riferisce un comunicato della Regione.

Introdotto dal presidente dell'associazione "Il Mosaico", Carlo Reali, durante l'incontro sono state portate alcune toccanti testimonianze. Il ricordo di Nico è vivo tra coloro che lo conoscevano, come Gaia, sua amica e compagna di classe, che con affetto e nostalgia ha condiviso le qualità che lo rendevano un punto di riferimento nella scuola e nella comunità.

Michele Scarponi, campione di ciclismo morto nel 2017, è stato ricordato dal fratello Marco.

Il vicepresidente dell'associazione "Il Mosaico", Luca Panichi, ex ciclista ora costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente stradale, ha parlato dell'importanza di sensibilizzare sulla sicurezza stradale e di rendere le strade accessibili a tutti.

"Sul fronte della sicurezza stradale - ha evidenziato l'assessore regionale Melasecche - sono stati fatti molti passi in avanti in questi ultimi anni. Sono stati realizzati e sono in corso importanti interventi di riqualificazione della rete viaria, e sono stati potenziati e in via di ulteriore potenziamento i collegamenti ferroviari. Ma tutto questo non basta - ha detto rivolto agli studenti - e ringrazio il presidente Reali, la Fondazione Scarponi e tutti i dirigenti scolastici che hanno consentito questa mattinata di riflessione su un tema fondamentale. La sicurezza dipende da ognuno di noi.

Ognuno deve sentirsi responsabile della propria condotta e della sicurezza sua e degli altri. Crediamo in quello che potete fare e farete. Aiutiamoci perché i fatti dolorosi come quelli che abbiamo ricordato oggi accadano sempre di meno o non accadano più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA