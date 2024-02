A Udine mille studenti a lezione di sicurezza stradale

E' ripartito il ciclo di conferenze sull'educazione stradale e sulla legalità, parte integrante del progetto Quattro ruote per la sicurezza - Stili di vita, stili di guida, rivolto agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Udine. Oltre mille gli studenti coinvolti, dieci le scuole partecipanti e un calendario lungo tre mesi che terminerà con la cerimonia di premiazione di un concorso di idee.

L'iniziativa, giunta alla terza edizione, è sostenuta, tra gli altri, da Prefettura di Udine, Ufficio scolastico ambito territoriale di Udine, Consulta provinciale degli studenti di Udine, sezione di Polizia stradale di Udine, Autostrade Alto Adriatico spa. Il programma dell'iniziativa includerà anche il corso di guida sicura su circuito a Precenicco, dove alcuni studenti neopatentati, sotto la guida di professionisti dell'Automobile club di Udine e della Polstrada, avranno modo di accrescere la loro abilità nel gestire le auto in situazioni di emergenza e di riflettere sulla percezione dei rischi, sull'importanza delle condizioni fisiche e psichiche di chi si mette al volante e sulla responsabilità verso tutti gli altri utenti della strada.

Momento clou del progetto sarà la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del Concorso di idee che intende stimolare gli studenti alla riflessione sulle tematiche della sicurezza stradale mediante la realizzazione di elaborati in forma grafica, fotografica, di videoclip o musicale.

Il termine ultimo per presentare gli elaborati è il 31 maggio.





