Bilancio positivo per i test Euro NCAP nel 2023

Ci sono stati diversi cambiamenti nei test di sicurezza svolti dall'Euro NCAP nel 2023, a partire dalle revisioni dei protocolli, fino all'aggiunta della categoria camion e altri veicoli pesanti. Nello specifico, lo scorso anno ci sono stati 18 i test di sicurezza, 17 dei quali hanno interessato i nuovi modelli di auto, ma non è stato possibile assegnare il 'Best in Class' poiché in ciascuna categoria sono stati pubblicati meno risultati.

Entrando nel dettaglio, con i nuovi protocolli sono state valutate nuove situazioni, come la possibilità di evitare collisioni; il rilevamento della presenza di bambini a bordo; la protezione in caso di incidente; e la sicurezza post-incidente.

Oltre a scenari di incidenti che coinvolgono sia auto che moto, che avvengono quando un occupante apre inavvertitamente la portiera; ed i test riguardanti l'auto che cade in acqua.

Infine, l'app Euro Rescue è stata rinnovata e migliorata per garantire la sicurezza post-incidente.

Alla luce dei nuovi criteri di valutazioni, i risultati, secondo i dati forniti dallo studio Year in Numbers, sono stati positivi, con 14 auto che hanno conquistato le tanto agognate 5 stelle, per una percentuale dell'82%, mentre 3 modelli, il 21%, hanno ricevuto le 4 stelle, e nessun veicolo ha avuto una valutazione inferiore.

"Sebbene nel 2023 il numero di rating sia stato inferiore rispetto al 2022, è stato un anno intenso di innovazioni - ha dichiarato Michiel van Ratingen, segretario generale Euro NCAP.

Siamo orgogliosi dei nuovi aggiornamenti del protocollo di sicurezza, dei progetti e delle partnership che si sono sviluppate grazie al sempre maggiore impegno di Euro NCAP in tema di sicurezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA