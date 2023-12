Cruise - GM ridimensiona in California il business robotaxi

Non migliora la situazione di Cruise, la società di General Motors dedicata ai servizi di mobilità autonoma, che dopo un grave incidente avvenuto in ottobre, era entrata in una fase di gravi difficoltà, fino ad arrivare alla sospensione delle attività.

Ora da San Francisco arriva la notizia che Cruise ha deciso un taglio del 24% della forza lavoro e di concentrare i suoi servizi di robotaxi in una sola città, probabilmente proprio nell'area di San Francisco.

L'incidente aveva spinto Cruise a condurre una revisione approfondita ma - come ha dichiarato - i licenziamenti "riflettono il nuovo futuro" dell'azienda che seguirà un "percorso di accesso al mercato più delineato, con minore necessità immediata di operazioni sul campo, attività commerciali e personale aziendale".

Cruise ha affermato che rimarrà impegnata nel settore e che "si avvicinerà alla commercializzazione dei servizi entro un arco di tempo ponderato, un programma che sarà realizzato tenendo come stella polare la sicurezza".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA