Euro Ncap: 8 modelli con 5 stelle nell'ultimo test 2023

Delle undici vetture sottoposte ai test dell'Euro Ncap, nell'ultima prova del 2023, otto hanno ottenuto le agognate 5 stelle, un dato che sottolinea l'impegno dei costruttori in materia di sicurezza. Nello specifico, la Volkswagen ID.7 si è guadagnata le 5 stelle, ed ha maturato un punteggio elevato, ottenendo il 95% nella protezione degli adulti. Le 5 stelle sono state conferite anche alla BMW Serie 5, che però non è stata altrettanto valida, come si evince dal comunicato diramato dall'Aci, nella protezione del bacino e del femore durante il crash test frontale. Spicca per le tecnologie d'assistenza alla sicurezza la Mercedes-EQE, il SUV elettrico, nonostante le 5 stelle, risulta migliorabile a livello di robustezza del sistema airbag centrale. Ottengono le 5 stelle anche le BYD TANG e SEAL, così come la Kia EV9, e l'XPENG G9, che però ha evidenziato lo scivolamento del dummy sotto la cintura di sicurezza con un rischio di lesioni addominali. Questa vettura ha ricevuto una valutazione a cinque stelle anche da Green NCAP. Pur non avendo il sistema di rilevamento della presenza di bambini, anche la Smart #3, prodotta in Cina da Geely, ha guadagnato un punteggio di cinque stelle.

Quattro stelle per il Suv vietnamita VinFast VF8, primo modello del brand in Europa, che ha deluso per la mancanza di robustezza del sistema di ritenuta, anche se ha evidenziato una buona la protezione dei bambini e degli utenti vulnerabili.

Stesso punteggio per la Honda ZR-V, unica vettura che ibrida pura del lotto, nonché veicolo più leggero tra le auto valutate; quattro stelle anche per la Hyundai Kona, che ha manifestato alcune criticità nell'assistenza alla guida e nella prevenzione degli incidenti.



