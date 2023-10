Per tre modelli cinesi 5 stelle Euro Ncap

L'Euro Ncap ha valutato con 5 stelle la sicurezza offerta dai tre modelli cinesi testati, che rispondono ai nomi di Byd Seal, Byd Dolphin, e Xpeng P7. Questi si sono distinti, in caso di incidente, nelle aree di protezione per adulti e bambini.

Nello specifico, entrambe le Byd hanno ottenuto una percentuale dell'89% nella protezione per gli adulti, mentre la Xpeng raggiunge l'87% nello stesso ambito di valutazione. A livello di protezione bambini, invece, le Byd ottengono 87%, con la Xpeng P7 che si ferma all'81%. Sempre la Xpeng matura la stessa percentuale nella protezione offerta agli utenti vulnerabili, superata di un punto percentuale dalla Byd Seal, e di quattro punti percentuali dalla Byd Dolphin. Quest'ultima svetta per la percentuale relativa ai dispositivi di assistenza alla guida, per la quale ha ottenuto un valore del 79%, distanziando di un punto percentuale la Xpeng (78%) e di tre punti percentuali l'altra Byd. "La concorrenza tra le case automobilistiche è la forza trainante del successo di Euro NCAP - ha affermato Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP - nessun produttore può permettersi di rimanere indietro quando si tratta di sicurezza, e questa è una motivazione per l'innovazione".





