Woman of Worth Award, donna di valore 2023 è Astrid Linder Ha inventato il manichino al femminile per migliorare i crash-test Astrid Linder, ideatrice del primo manichino femminile al mondo per i crash-test destinati a migliorare la sicurezza delle auto, ha vinto il Woman of Worth Award. Si tratta del premio per le donne di valore, relativo all'anno 2023 e attribuito dalle giornaliste che fanno parte della giuria del Women's World Car of the Year (Wwcoty).

Unico premio automobilistico al mondo ad essere votato esclusivamente da donne specializzate nel giornalismo automotive (sono 65 di 47 diversi Paesi) il Wwcoty è stato creato dalla neozelandese Sandy Myhre nel 2009 (attualmente ne è la presidente onoraria mentre Marta García ha il ruolo esecutivo). La vincitrice per il 2023 del Woman of Worth Award, Astrid Linder, è stata scelta tra 15 candidature in lizza. Ha coordinato il progetto Adseat, finanziato dalla Ue, in cui è stato sviluppato EvaRID che è il primo manichino al mondo pronto a rappresentare la donna durante l'impatto posteriore nei crash- test.

In precedenza, i dummy - cioè in manichini dotati sensori e con dimensioni e massa identici agli umani - erano basati solo sul maschio medio, e rappresentavano - si legge nella nota del Wwcoty - "un esempio di pregiudizio nella progettazione delle auto e dei suoi guidatori, che di conseguenza poteva mettere a rischio le vite delle donne".

Linder è professoressa di sicurezza stradale presso l'Istituto nazionale svedese per le strade e i trasporti, nonchè professoressa aggiunta di prevenzione degli infortuni presso la Chalmers University e professoressa associata presso il Monash University Accident Research Centre, di Melbourne Australia.

Ha conseguito il dotorato di ricerca in sicurezza del traffico presso la Chalmers University, dove ha anche ottenuto un master in fisica ingegnerisca. È stata premiata al Champions of Transport Research dell'UE e le è stato conferito il premio governavo statunitense per l'eccellenza nell'ingegneria della sicurezza, oltre a mol altri riconoscimen ricevu per il suo lavoro. "Mai come quest'anno - ha dichiarato Marta Garcia, presidente esecutivo di Women's World Car of the Year - il numero delle nomine è stato così straordinario. Astrid Linder si è distinta nelle votazioni. Per noi è un onore che abbia questo riconoscimento: ad oggi è l'unico votato interamente da donne esperte del settore automobilistico".